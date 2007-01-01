Характеристики товара
Описание
Прямой модуль «Лунго», выполненный из круглого искусственного ротанга натурального соломенного оттенка, позволяет использовать не только как самостоятельный элемент, но и быть частью лаунж-зоны, в которую данная модель превосходно интегрируется.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина740 мм
- Глубина860 мм
- Высота650 мм
- Высота до сиденья375 мм
- Вес12,2 кг
- Материалалюминий, искусственный ротанг
- Материал каркасаалюминий
- Материал подстольяалюминий
- Цветбежевый, серый
- Обивкаполиэстер
Параметры упаковки
- Ширина упаковки880 мм
- Высота упаковки670 мм
- Глубина упаковки750 мм
- Вес упаковки13 кг
- Объём упаковки0.44 м3
- Изделия стопируютсяНет