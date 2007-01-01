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Лунго модуль диванный прямой с подушками, соломенный

Артикул: CH-077-158
6 оценок
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Прямой модуль «Лунго», выполненный из круглого искусственного ротанга натурального соломенного оттенка, позволяет использовать не только как самостоятельный элемент, но и быть частью лаунж-зоны, в которую данная модель превосходно интегрируется.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина740 мм
  • Глубина860 мм
  • Высота650 мм
  • Высота до сиденья375 мм
  • Вес12,2 кг
  • Материалалюминий, искусственный ротанг
  • Материал каркасаалюминий
  • Материал подстольяалюминий
  • Цветбежевый, серый
  • Обивкаполиэстер

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки880 мм
  • Высота упаковки670 мм
  • Глубина упаковки750 мм
  • Вес упаковки13 кг
  • Объём упаковки0.44 м3
  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

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Товар в корзине

Лунго модуль диванный прямой с подушками, соломенный
Лунго модуль диванный прямой с подушками, соломенный
42 290
В корзине

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