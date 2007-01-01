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Лунго модуль диванный угловой с подушками, бежевый - фото 1Лунго модуль диванный угловой с подушками, бежевый - фото 2Лунго модуль диванный угловой с подушками, бежевый - фото 3
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Лунго модуль диванный угловой с подушками, бежевый

Артикул: CH-077-139
11 оценок
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

«Лунго» угловой модуль из круглого искусственного ротанга, является неотъемлемой частью лаунж-зоны, в своем основании имеет каркас из алюминия, который вручную оплетен ротангом бежевого цвета.В комплектации предусмотрены подушки из полиэстера, пропитанные влагоотталкивающим составом.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина860 мм
  • Глубина860 мм
  • Высота650 мм
  • Вес17,7 кг
  • Материалалюминий, искусственный ротанг
  • Материал каркасаалюминий
  • Материал подстольяалюминий
  • Цветбежевый
  • Обивкаполиэстер

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки880 мм
  • Высота упаковки670 мм
  • Глубина упаковки880 мм
  • Вес упаковки18.50 кг
  • Объём упаковки0.52 м3
  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

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Товар в корзине

Лунго модуль диванный угловой с подушками, бежевый
Лунго модуль диванный угловой с подушками, бежевый
47 590
В корзине

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