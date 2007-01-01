Характеристики товара
Описание
«Лунго» угловой модуль из круглого искусственного ротанга, является неотъемлемой частью лаунж-зоны, в своем основании имеет каркас из алюминия, который вручную оплетен ротангом бежевого цвета.В комплектации предусмотрены подушки из полиэстера, пропитанные влагоотталкивающим составом.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина860 мм
- Глубина860 мм
- Высота650 мм
- Вес17,7 кг
- Материалалюминий, искусственный ротанг
- Материал каркасаалюминий
- Материал подстольяалюминий
- Цветбежевый
- Обивкаполиэстер
Параметры упаковки
- Ширина упаковки880 мм
- Высота упаковки670 мм
- Глубина упаковки880 мм
- Вес упаковки18.50 кг
- Объём упаковки0.52 м3
- Изделия стопируютсяНет