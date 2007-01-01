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Настоящее фото товара Диван угловой Инфинити, серый, произведённого компанией ChiedoCover
Диван угловой Инфинити, серый
12 оценок
50 690
Товар в корзине. Перейти
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Диван угловой Инфинити, серый

Артикул: CH-088-191
12 оценок
Основные характеристики
  • Ширина3180 мм
  • Глубина1710 мм
  • Высота1020 мм
  • НаполнительЛитой пенополиуретан(ППУ)
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Стильный диван прекрасно впишется в любой современный интерьер. Широкие подлокотники, оснащенные хлястиками для удобства открывания, отличаются своей функциональностью и респектабельностью.У диванов коллекции Эдинбург есть два варианта наполнения: ППУ и независимый пружинный блок. Наполнение указывается при заказе. Подробности у менеджеров отдела продаж.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина3180 мм
  • Глубина1710 мм
  • Высота1020 мм
  • НаполнительЛитой пенополиуретан(ППУ)
  • Цветсерый

Параметры упаковки

  • Вес упаковки170 кг
  • Объём упаковки2.10 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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