Мебель для дворца

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Сначала популярные
Настоящее фото товара Кресло Классическое резное, произведённого компанией ChiedoCover
75 890 ₽
Оптовая цена
5
Кресло Классическое резное
Настоящее фото товара Стул Кьявари Белый, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover-10%
НовинкаХит
2 990 ₽3 290 ₽
Оптовая цена
4.5
Стул Кьявари Белый, деревянный
Настоящее фото товара Стул Кьявари Черный, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
3 590 ₽
Оптовая цена
5
Стул Кьявари Черный, деревянный
Настоящее фото товара Стул Кьявари Белый, береза, произведённого компанией ChiedoCover-10%
В наличииНовинка
2 990 ₽3 290 ₽
Оптовая цена
3.9
Стул Кьявари Белый, береза
Настоящее фото товара Стул Кьявари Диамант Прозрачный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover-7%
НовинкаХит
3 990 ₽4 290 ₽
Оптовая цена
4.6
Стул Кьявари Диамант Прозрачный, пластиковый
Настоящее фото товара Стул Кьявари Аметистовый, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
3 590 ₽
Оптовая цена
4.5
Стул Кьявари Аметистовый, деревянный
Настоящее фото товара Стул Кьявари Серовато-Оранжевый, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
3 590 ₽
Оптовая цена
5
Стул Кьявари Серовато-Оранжевый, деревянный
Настоящее фото товара Стул Кьявари Золото, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
НовинкаХит
3 590 ₽
Оптовая цена
4.7
Стул Кьявари Золото, деревянный
Настоящее фото товара Стул Кьявари Серебро, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
3 590 ₽
Оптовая цена
4.6
Стул Кьявари Серебро, деревянный
Гарантия12 месяцев на нашу продукцию
Настоящее фото товара Стул Кьявари Шампань, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
3 590 ₽
Оптовая цена
4.6
Стул Кьявари Шампань, деревянный
Настоящее фото товара Стул Кьявари Бронза, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
3 590 ₽
Оптовая цена
4.9
Стул Кьявари Бронза, деревянный
Настоящее фото товара Стул Наполеон Прозрачный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover-5%
Новинка
3 990 ₽4 190 ₽
Оптовая цена
5
Стул Наполеон Прозрачный, пластиковый
Настоящее фото товара Стул Наполеон Золотой, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
3 990 ₽
Оптовая цена
4.5
Стул Наполеон Золотой, пластиковый
Настоящее фото товара Стул Наполеон Серебро, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
3 990 ₽
Оптовая цена
4.2
Стул Наполеон Серебро, пластиковый
Настоящее фото товара Стул Наполеон Черный, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
НовинкаХит
3 790 ₽
Оптовая цена
4.3
Стул Наполеон Черный, деревянный
Настоящее фото товара Стул Наполеон Серебро, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
НовинкаХит
3 790 ₽
Оптовая цена
4.4
Стул Наполеон Серебро, деревянный
Настоящее фото товара Стул Наполеон Золото, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
НовинкаХит
3 790 ₽
Оптовая цена
4.1
Стул Наполеон Золото, деревянный
Настоящее фото товара Стул Наполеон Белый, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
НовинкаХит
3 390 ₽
Оптовая цена
4.6
Стул Наполеон Белый, деревянный
Цены скоро вырастут!Заморозить цену!
Настоящее фото товара Стул Такер, белый деревянный, произведённого компанией ChiedoCover-11%
Новинка
3 590 ₽3 990 ₽
Оптовая цена
4.8
Стул Такер, белый деревянный
Настоящее фото товара Стул Такер, черный деревянный, произведённого компанией ChiedoCover-6%
НовинкаХит
3 790 ₽3 990 ₽
Оптовая цена
4.7
Стул Такер, черный деревянный
Настоящее фото товара Стул Такер, светло-серый деревянный, произведённого компанией ChiedoCover-6%
Новинка
3 790 ₽3 990 ₽
Оптовая цена
4.1
Стул Такер, светло-серый деревянный
Настоящее фото товара Стул Такер, красный деревянный, произведённого компанией ChiedoCover-6%
В наличииНовинка
3 790 ₽3 990 ₽
Оптовая цена
4.9
Стул Такер, красный деревянный
Настоящее фото товара Стул Такер, синий деревянный, произведённого компанией ChiedoCover-6%
Новинка
3 790 ₽3 990 ₽
Оптовая цена
4.2
Стул Такер, синий деревянный
Настоящее фото товара Стул Такер, серый деревянный, произведённого компанией ChiedoCover-6%
Новинка
3 790 ₽3 990 ₽
Оптовая цена
4.7
Стул Такер, серый деревянный
Настоящее фото товара Стол Лидер 3, произведённого компанией ChiedoCover
НовинкаХит
3 690 ₽
Оптовая цена
4.1
Стол Лидер 3
Настоящее фото товара Стол Лидер 5, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
3 690 ₽
Оптовая цена
4.7
Стол Лидер 5
Настоящее фото товара Стул Хит 25мм с закругленными подлокотниками, золото, корона красная, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
2 350 ₽
Оптовая цена
4.9
Стул Хит 25мм с закругленными подлокотниками, золото, корона красная
Доставкаот 2 дней по России и СНГ
Настоящее фото товара Стул Хит 25мм - алюминий, золото корона красная, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
3 590 ₽
Оптовая цена
3.9
Стул Хит 25мм - алюминий, золото корона красная
Настоящее фото товара Стул Хит 25мм - алюминиевый каркас, с закругленными подлокотниками, серебро, корона синяя, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
4 740 ₽
Оптовая цена
4.4
Стул Хит 25мм - алюминиевый каркас, с закругленными подлокотниками, серебро, корона синяя
Настоящее фото товара Стул Хит 20мм - золото, кожзам темно-коричневый. Плотный поролон, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
1 790 ₽
Оптовая цена
4.9
Стул Хит 20мм - золото, кожзам темно-коричневый. Плотный поролон
Настоящее фото товара Обеденный стол Гулливер макси, произведённого компанией ChiedoCover
58 000 ₽
Оптовая цена
4.4
Обеденный стол Гулливер макси
Настоящее фото товара Обеденный стол Гулливер, произведённого компанией ChiedoCover
40 000 ₽
Оптовая цена
5
Обеденный стол Гулливер
Настоящее фото товара Обеденный стол Монарх, произведённого компанией ChiedoCover
80 000 ₽
Оптовая цена
4.9
Обеденный стол Монарх
Настоящее фото товара Обеденный стол Премьер, произведённого компанией ChiedoCover
55 000 ₽
Оптовая цена
4.1
Обеденный стол Премьер
Настоящее фото товара Стол Ампир журнальный, произведённого компанией ChiedoCover
17 000 ₽
Оптовая цена
4.2
Стол Ампир журнальный
Настоящее фото товара Стол Цезарь журнальный, произведённого компанией ChiedoCover
13 000 ₽
Оптовая цена
4.2
Стол Цезарь журнальный
Настоящее фото товара Кресло Нуар, произведённого компанией ChiedoCover
16 780 ₽
Оптовая цена
4.5
Кресло Нуар
Настоящее фото товара Кресло Марсель, произведённого компанией ChiedoCover
23 890 ₽
Оптовая цена
4.2
Кресло Марсель
Настоящее фото товара Кресло Кабриоль, произведённого компанией ChiedoCover
35 490 ₽
Оптовая цена
4.4
Кресло Кабриоль
Настоящее фото товара Кресло Молон, произведённого компанией ChiedoCover
85 090 ₽
Оптовая цена
5
Кресло Молон
Низкие ценыИ скидки каждый день!
Настоящее фото товара Пуф Монако квадратный, произведённого компанией ChiedoCover
4 490 ₽
Оптовая цена
4.4
Пуф Монако квадратный
Настоящее фото товара Пуф Монако прямоугольный, произведённого компанией ChiedoCover
4 790 ₽
Оптовая цена
4.9
Пуф Монако прямоугольный
Настоящее фото товара Пуф Медальон, произведённого компанией ChiedoCover
4 790 ₽
Оптовая цена
5
Пуф Медальон
Настоящее фото товара Банкетка Комплимент, произведённого компанией ChiedoCover
6 000 ₽
Оптовая цена
4.3
Банкетка Комплимент

Почему нас выбирают?

  • Быстрая доставка

    от 2 дней, по всей России и СНГ

  • Низкие цены

    на всю продукцию, скидки и акции

  • Бесплатные образцы

    мебели и текстиля

  • Удобная оплата

    Наличный и безаличный расчет, частичная оплата

  • Своё производство

    Более 90% продукции мы производим сами

  • В наличии и под заказ

    Готовая к отправке и индивидуальная продукция

Подробнее о ChiedoCover

Частые вопросы

  • 🚚 В какие регионы осуществляете доставку?

    Доставка товара осуществляется транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка . Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

  • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки?

    Стоимость доставки рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

    Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

    • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
    • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

    Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

    Доставка текстиля осуществляется бесплатно.

  • ❓ Возможен ли самовывоз?

    Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

    • Самовывоз со склада в Москве;
    • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
    • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
    • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
  • 💳 Как происходит оплата?

    Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

    • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
    • Возможна частичная оплата
    • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

    Подробная информация на странице Оплата

  • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

    Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

    Подробная информация на странице Гарантия

  • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

    Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

    Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

  • ✅ Как сделать заказ?
    1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
    2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
    3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по телефону +7 922 906 67 77
    4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
    5. Оплата доставки происходит в Вашем городе при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

    Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

    При выборе доставки с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

  • 🪑 Вы производители или перепродаете?

    Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

  • 💥 Есть ли скидки?

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

    С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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