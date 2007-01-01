Характеристики товара
Описание
Стильный диван прекрасно впишется в любой современный интерьер. Широкие подлокотники, оснащенные хлястиками для удобства открывания, отличаются своей функциональностью и респектабельностью.У диванов коллекции Эдинбург есть два варианта наполнения: ППУ и независимый пружинный блок. Наполнение указывается при заказе. Подробности у менеджеров отдела продаж.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина3180 мм
- Глубина1710 мм
- Высота1020 мм
- НаполнительЛитой пенополиуретан(ППУ)
- Цветоранжевый
Параметры упаковки
- Вес упаковки170 кг
- Объём упаковки2.10 м3
- Изделия стопируютсяНет