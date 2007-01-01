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Настоящее фото товара Стол Кендри, черный/керамика черная, произведённого компанией ChiedoCover
Стол Кендри, черный/керамика черная
15 оценок
86 490
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Стол Кендри, черный/керамика черная - фото 1Стол Кендри, черный/керамика черная - фото 2Стол Кендри, черный/керамика черная - фото 3Стол Кендри, черный/керамика черная - фото 4

Стол Кендри, черный/керамика черная

Артикул: CH-088-607
15 оценок
Основные характеристики
  • Ширина1550/2000 мм
  • Глубина900 мм
  • Высота760 мм
  • Материал столешницыЛДСП, керамика
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Удобный стол с элегантной округлой столешницей и стильной открытой круглой опорой. Механизм трансформации скрыт, а тонкий каркас обеспечивает дополнительное пространство для ног.

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

Просторный стол с удобной центральной стойкой обеспечивает максимальный комфорт при использовании. Благодаря открытой конструкции ножек пространство остается свободным от лишних деталей и легко чистится.

Столешница премиум-класса

Столешница высокого качества с элегантными скругленными формами, абсолютно безопасная благодаря отсутствию острых углов.

Высокая надежность материалов

Каркас стола сделан из круглого профиля так, чтобы можно было разместить два удобных кресла. Благодаря тонкому обрамлению остается достаточно пространства для комфорта даже для высоких людей.

Цвет черный/керамика черный Гарантия 24 месяца.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина1550/2000 мм
  • Глубина900 мм
  • Высота760 мм
  • Материал столешницыЛДСП, керамика
  • Материал каркасаметалл
  • Модификации столаРаздвижной
  • Механизмбабочка
  • Вставка450 мм
  • Цветчерный, мрамор
  • ФормаПрямоугольная

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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