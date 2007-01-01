Характеристики товара
Описание
Удобный стол с элегантной округлой столешницей и стильной открытой круглой опорой. Механизм трансформации скрыт, а тонкий каркас обеспечивает дополнительное пространство для ног.
ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
Просторный стол с удобной центральной стойкой обеспечивает максимальный комфорт при использовании. Благодаря открытой конструкции ножек пространство остается свободным от лишних деталей и легко чистится.
Столешница премиум-класса
Столешница высокого качества с элегантными скругленными формами, абсолютно безопасная благодаря отсутствию острых углов.
Высокая надежность материалов
Каркас стола сделан из круглого профиля так, чтобы можно было разместить два удобных кресла. Благодаря тонкому обрамлению остается достаточно пространства для комфорта даже для высоких людей.
Цвет черный/керамика черный Гарантия 24 месяца.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина1550/2000 мм
- Глубина900 мм
- Высота760 мм
- Материал столешницыЛДСП, керамика
- Материал каркасаметалл
- Модификации столаРаздвижной
- Механизмбабочка
- Вставка450 мм
- Цветчерный, мрамор
- ФормаПрямоугольная
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет