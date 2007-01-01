Характеристики товара
Описание
Габариты дивана:
Длина углового модуля: 2000мм
Ширина углового модуля: 580мм
Длина приставного дивана со спальным местом/общая длина угла: 1800/2400мм
Возможно изготовление в различных размерах и тканях.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина2400 мм
- Глубина2000 мм
- Высота890 мм
- Длина спального места2000 мм
- Ширина спального места880 мм
- Механизмдельфин
- Цветбежевый
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет