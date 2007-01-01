Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Диван Flower угловой, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
Диван Flower угловой, бежевый
13 оценок
40 690
Диван Flower угловой, бежевый - фото 1Диван Flower угловой, бежевый - фото 2Диван Flower угловой, бежевый - фото 3Диван Flower угловой, бежевый - фото 4

Диван Flower угловой, бежевый

Артикул: CH-083-553
13 оценок
Основные характеристики
  • Длина2400 мм
  • Глубина2000 мм
  • Высота890 мм
  • Длина спального места2000 мм
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Габариты дивана:

Длина углового модуля: 2000мм
Ширина углового модуля: 580мм
Длина приставного дивана со спальным местом/общая длина угла: 1800/2400мм

Возможно изготовление в различных размерах и тканях.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина2400 мм
  • Глубина2000 мм
  • Высота890 мм
  • Длина спального места2000 мм
  • Ширина спального места880 мм
  • Механизмдельфин
  • Цветбежевый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

