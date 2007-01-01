Характеристики товара
Описание
Диван "Оттион 174" — это стильная и функциональная модель, идеально подходящая для кухни, гостиной или любого другого помещения вашего дома. С длиной 174 см он идеально впишется в компактные пространства, не занимая много места, но при этом обеспечивая комфорт и удобство. Обивка синего цвета в сочетании с ЛДСП "Дуб крафт белый" придает дивану элегантный и современный вид, который прекрасно вписывается в интерьеры в скандинавском и современном стилях.
Каркас дивана выполнен из прочных материалов: фанеры, ДВП и ЛДСП, что гарантирует долговечность и надежность конструкции. Наполнение из высококачественного ППУ СТ и холкона обеспечивает комфорт при сидении и хорошем отдыхе. Обивка из износостойкого велюра не только приятна на ощупь, но и легко чистится, что делает диван удобным в уходе.
Механизм трансформации "Дельфин" позволяет быстро и легко разложить диван, превращая его в удобное спальное место, что делает эту модель отличным выбором для тех, кто ценит функциональность и комфорт. Диван "Оттион 174" — это идеальный выбор для создания уюта в вашем доме, сочетая стильный дизайн, комфорт и долговечность.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина1740 мм
- Глубина640 мм
- Высота830 мм
- Глубина сиденья450 мм
- Длина спального места1740 мм
- Ширина спального места960 мм
- Высота посадочного места 470 мм
- Вес95 кг
- Максимальная нагрузка150 кг
- Материал каркасаЛДСП, фанера
- Цветсиний, белый
- Обивкавелюр
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет