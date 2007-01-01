Диван для кухни Оттион 174 дуб крафт белый, серый
Диван для кухни Оттион 174 дуб крафт белый, серый
32 790
Диван для кухни Оттион 174 дуб крафт белый, серый

Артикул: CH-085-194
Предыдущий товар в категории Диван Лофт Фурор
Фотография товара Диван Лофт Фурор от компании ChiedoCover.
Следующий Диван Честер, трехместный, экокожа, темно-серый
Фотография товара Диван Честер, трехместный, экокожа, темно-серый от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Диван Оттион 174 — стильное и функциональное решение для вашего интерьера. С длиной 174 см он идеально подходит для кухни, гостиной или других помещений. Обивка в сером цвете идеально сочетается с ЛДСП в оттенке Дуб Крафт Белый, что придает дивану элегантный и современный вид, подходящий для интерьеров в скандинавском и современном стилях. Каркас дивана выполнен из прочной фанеры, ДВП и ЛДСП, что обеспечивает долговечность и надежность конструкции. Наполнение из высококачественного ППУ СТ и холкона гарантирует отличную комфортность и поддержку.

Износостойкая обивка из велюра устойчива к повреждениям и легко очищается, сохраняя свой первозданный вид даже после длительного использования. Механизм трансформации «Дельфин» позволяет легко и быстро превратить диван в удобное спальное место, обеспечивая максимальный комфорт в любое время. Диван Оттион 174 — идеальный выбор для тех, кто ищет сочетание стиля, удобства и надежности в своей мебели для кухни, гостиной или других помещений. Добавьте стиль и уют в ваш дом с диваном Орион 174, который станет не только удобным местом для отдыха, но и настоящим украшением вашего интерьера.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина1740 мм
  • Глубина640 мм
  • Высота830 мм
  • Глубина сиденья450 мм
  • Длина спального места1740 мм
  • Ширина спального места960 мм
  • Высота посадочного места 470 мм
  • Вес95 кг
  • Максимальная нагрузка150 кг
  • Материал каркасаЛДСП, фанера
  • Цветбелый, серый
  • Обивкавелюр

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет

Варианты размеров

Возможно изготовление в различных размерах и материалах.

Длина ммВысота ммГлубина ммДлина спального места разложенном виде ммМатериал каркаса
174083011501630ЛДСП: Дуб крафт белый / ЛДСП: Дуб крафт золотой / ЛДСП: Дуб крафт серый
181083012501700ЛДСП: Дуб крафт белый / ЛДСП: Дуб крафт золотой / ЛДСП: Дуб крафт серый
188083013501770ЛДСП: Дуб крафт белый / ЛДСП: Дуб крафт золотой / ЛДСП: Дуб крафт серый
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Похожие товары

Настоящее фото товара Модуль Хавен 1-местный угловой, произведённого компанией ChiedoCover
от37 290
Оптовая цена

Модуль Хавен 1-местный угловой

85
Настоящее фото товара Диван угловой Даллас, произведённого компанией ChiedoCover
114 090
Оптовая цена

Диван угловой Даллас

56
Фотография товара диван OLIMPIYA от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара диван OLIMPIYA, произведённого компанией ChiedoCover
от41 990
Оптовая цена

диван OLIMPIYA

47
Фотография товара Диван Ricadi угловой, розовый, 250 см от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Ricadi угловой, розовый, 250 см, произведённого компанией ChiedoCover
от166 090
Оптовая цена

Диван Ricadi угловой, розовый, 250 см

73
Фотография товара Диван Ricadi трёхместный, розовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Ricadi трёхместный, розовый, произведённого компанией ChiedoCover
от113 590
Оптовая цена

Диван Ricadi трёхместный, розовый

69
Фотография товара Мягкий угол Мэдисон п-образный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Мягкий угол Мэдисон п-образный, произведённого компанией ChiedoCover
от112 990
Оптовая цена

Мягкий угол Мэдисон п-образный

15
Фотография товара Диван-трансформер из искусственного ротанга Огост, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван-трансформер из искусственного ротанга Огост, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от166 790
Оптовая цена

Диван-трансформер из искусственного ротанга Огост, бежевый

9
В наличии 100 шт.
Настоящее фото товара Угловой диван Фри, произведённого компанией ChiedoCover
19 390
Оптовая цена

Угловой диван Фри

11
Фотография товара Диван Velurion угловой с банкеткой, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Velurion угловой с банкеткой, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
77 290
Оптовая цена

Диван Velurion угловой с банкеткой, бежевый

13
Фотография товара Угловой диван для кухни Атлант Плюс, бежевый, правый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Угловой диван для кухни Атлант Плюс, бежевый, правый, произведённого компанией ChiedoCover
41 190

Угловой диван для кухни Атлант Плюс, бежевый, правый

12

С этим товаром покупают

Фотография товара Стол обеденный Retort, раскладной, белый мрамор, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол обеденный Retort, раскладной, белый мрамор, черный, произведённого компанией ChiedoCover
114 490

Стол обеденный Retort, раскладной, белый мрамор, черный

13
В наличии 2 шт.В пути 128 шт.
Фотография товара Барный стол Четвинд от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стол Четвинд, произведённого компанией ChiedoCover
от6 590

Барный стол Четвинд

37
Хит
Фотография товара Стол Лофт 13 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лофт 13, произведённого компанией ChiedoCover
от13 590

Стол Лофт 13

30
Фотография товара Стол обеденный Apriori T, D100, американский орех/ белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол обеденный Apriori T, D100, американский орех/ белый, произведённого компанией ChiedoCover
от91 290
Оптовая цена

Стол обеденный Apriori T, D100, американский орех/ белый

43
Фотография товара Стол Жи-Ши d1000, HPL Белый матовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Жи-Ши d1000, HPL Белый матовый, произведённого компанией ChiedoCover
от28 290

Стол Жи-Ши d1000, HPL Белый матовый

36
Фотография товара Стол АРКОС 10 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол АРКОС 10, произведённого компанией ChiedoCover
27 890
Оптовая цена

Стол АРКОС 10

37
Фотография товара Стол обеденный, D90, керамика, металл черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол обеденный, D90, керамика, металл черный, произведённого компанией ChiedoCover
17 890

Стол обеденный, D90, керамика, металл черный

14
Новинка
Фотография товара Стол Види-1, черный, дуб галифакс табак 1400х800х750 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Види-1, черный, дуб галифакс табак 1400х800х750, произведённого компанией ChiedoCover
24 190

Стол Види-1, черный, дуб галифакс табак 1400х800х750

11
Фотография товара Стол круглый D900, коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол круглый D900, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
18 890

Стол круглый D900, коричневый

11
Фотография товара Стол Вустер new от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Вустер new, произведённого компанией ChiedoCover
от33 790

Стол Вустер new

92

Другие товары из раздела угловые диваны

Фотография товара Диван угловой JIMI, горчичный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван угловой JIMI, горчичный, произведённого компанией ChiedoCover
171 890
Оптовая цена

Диван угловой JIMI, горчичный

58
Фотография товара Диван угловой JIMI, табачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван угловой JIMI, табачный, произведённого компанией ChiedoCover
180 990
Оптовая цена

Диван угловой JIMI, табачный

37
Фотография товара диван ORLEAN B от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара диван ORLEAN B, произведённого компанией ChiedoCover
от25 590
Оптовая цена

диван ORLEAN B

46
Фотография товара Диван угловой Саванна 2, голубой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван угловой Саванна 2, голубой, произведённого компанией ChiedoCover
от59 290
Оптовая цена

Диван угловой Саванна 2, голубой

14
Фотография товара Мягкий угол Мэдисон правый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Мягкий угол Мэдисон правый, произведённого компанией ChiedoCover
от60 790
Оптовая цена

Мягкий угол Мэдисон правый

9
Фотография товара Угловой диван Брен, экокожа Galaxy Milk, ножки бук от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Угловой диван Брен, экокожа Galaxy Milk, ножки бук, произведённого компанией ChiedoCover
от49 590

Угловой диван Брен, экокожа Galaxy Milk, ножки бук

10
Фотография товара Диван Velurion угловой с банкеткой, синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Velurion угловой с банкеткой, синий, произведённого компанией ChiedoCover
77 290
Оптовая цена

Диван Velurion угловой с банкеткой, синий

13
Новинка
Фотография товара Угловой диван Волт четырехместный, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Угловой диван Волт четырехместный, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
65 390

Угловой диван Волт четырехместный, бежевый

7
Фотография товара Угловой диван для кухни Атлант Плюс, серый, правый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Угловой диван для кухни Атлант Плюс, серый, правый, произведённого компанией ChiedoCover
41 190

Угловой диван для кухни Атлант Плюс, серый, правый

10
Фотография товара Диван для кухни Оттион 174 дуб крафт белый, оранжевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван для кухни Оттион 174 дуб крафт белый, оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover
32 790

Диван для кухни Оттион 174 дуб крафт белый, оранжевый

9

