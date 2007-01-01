Характеристики товара
Описание
Диван Оттион 174 — стильное и функциональное решение для вашего интерьера. С длиной 174 см он идеально подходит для кухни, гостиной или других помещений. Обивка в сером цвете идеально сочетается с ЛДСП в оттенке Дуб Крафт Белый, что придает дивану элегантный и современный вид, подходящий для интерьеров в скандинавском и современном стилях. Каркас дивана выполнен из прочной фанеры, ДВП и ЛДСП, что обеспечивает долговечность и надежность конструкции. Наполнение из высококачественного ППУ СТ и холкона гарантирует отличную комфортность и поддержку.
Износостойкая обивка из велюра устойчива к повреждениям и легко очищается, сохраняя свой первозданный вид даже после длительного использования. Механизм трансформации «Дельфин» позволяет легко и быстро превратить диван в удобное спальное место, обеспечивая максимальный комфорт в любое время. Диван Оттион 174 — идеальный выбор для тех, кто ищет сочетание стиля, удобства и надежности в своей мебели для кухни, гостиной или других помещений. Добавьте стиль и уют в ваш дом с диваном Орион 174, который станет не только удобным местом для отдыха, но и настоящим украшением вашего интерьера.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина1740 мм
- Глубина640 мм
- Высота830 мм
- Глубина сиденья450 мм
- Длина спального места1740 мм
- Ширина спального места960 мм
- Высота посадочного места 470 мм
- Вес95 кг
- Максимальная нагрузка150 кг
- Материал каркасаЛДСП, фанера
- Цветбелый, серый
- Обивкавелюр
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет