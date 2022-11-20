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Диван Comfort

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Характеристики товара

Описание

Диван-кровать Comfort - эргономичный диван-кровать средней жесткости размером 208х105 сантиметров и высотой спинки 80 сантиметров. Выкатной механизм позволит быстро и без затруднений подготовить удобное спальное место. Наполнители пенополиуретан и пружинное основание «змейка» обеспечат вас комфортным отдыхом после тяжелого дня. Диван выполнен в стильном и эргономичном дизайне, он отлично впишется в интерьер вашей гостиной.

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Основные характеристики

  • Высота800 мм
  • Ширина800 мм
  • Длина2080 мм
  • Глубина1050 мм
  • Материалэкокожа
  • Цветчерный
  • Страна изготовленияРоссия
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