Характеристики товара
Описание
Диван-кровать Comfort - эргономичный диван-кровать средней жесткости размером 208х105 сантиметров и высотой спинки 80 сантиметров. Выкатной механизм позволит быстро и без затруднений подготовить удобное спальное место. Наполнители пенополиуретан и пружинное основание «змейка» обеспечат вас комфортным отдыхом после тяжелого дня. Диван выполнен в стильном и эргономичном дизайне, он отлично впишется в интерьер вашей гостиной.
Основные характеристики
- Высота800 мм
- Ширина800 мм
- Длина2080 мм
- Глубина1050 мм
- Материалэкокожа
- Цветчерный
- Страна изготовленияРоссия