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Диван Slot

12 оценок
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Стул Лесной из массива эвкалипта и терракотовой веревки
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Стул Лесной из массива эвкалипта и терракотовой веревки

Характеристики товара

Описание

Стильный современный диван для холлов, кафе, ресторанов, конференц-залов.

Материал: Многослойная березовая фанера, хвойный брус, ЛДСП, хром

Размеры(ДхВхШ)Цена
Диван 800мм80х105х6715390
Диван 900мм90х105х6715890
Диван 1000мм100х105х6715990
Диван 1100мм110х105х6717490
Диван 1200мм120х105х6718890
Диван 1300мм130х105х6720890
Диван 1400мм140х105х6722390
Диван 1500мм150х105х6723090
Угловая вставка67х105х6721690


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Основные характеристики

  • Высота1050 мм
  • Ширина670 мм
  • Длина800 мм
  • Страна изготовленияРоссия

Выполненные заказы

Диван Slot, каретная стяжка
Диван Slot, каретная стяжкаДиван Slot, каретная стяжкаДиван Slot, каретная стяжкаДиван Slot, каретная стяжка
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