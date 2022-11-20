Характеристики товара
Описание
Стильный современный диван для холлов, кафе, ресторанов, конференц-залов.
Материал: Многослойная березовая фанера, хвойный брус, ЛДСП, хром
|Размеры(ДхВхШ)
|Цена
|Диван 800мм
|80х105х67
|15390
|Диван 900мм
|90х105х67
|15890
|Диван 1000мм
|100х105х67
|15990
|Диван 1100мм
|110х105х67
|17490
|Диван 1200мм
|120х105х67
|18890
|Диван 1300мм
|130х105х67
|20890
|Диван 1400мм
|140х105х67
|22390
|Диван 1500мм
|150х105х67
|23090
|Угловая вставка
|67х105х67
|21690
Основные характеристики
- Высота1050 мм
- Ширина670 мм
- Длина800 мм
- Страна изготовленияРоссия