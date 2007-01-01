Характеристики товара
Описание
Диван — идеальный выбор для тех, кто ищет стильное и функциональное решение для своего дома или дачи. Этот современный диван прекрасно впишется в интерьер как небольшой квартиры, так и просторного загородного дома. Он станет настоящим украшением вашего пространства, особенно если вы планируете использовать его в детской комнате. Основное преимущество дивана — его комфорт и практичность. Это диван, который легко раскладывается, превращаясь в удобное спальное место. Благодаря отсутствию подлокотников, он отлично подходит для малых помещений, позволяя максимально эффективно использовать пространство.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина1200 мм
- Глубина1050 мм
- Высота840 мм
- Материалфанера, пластик, ткань, ЛДСП
- Материал сиденьяткань
- Цветсерый
- Обивкаткань
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет