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Настоящее фото товара Диван Велд без подлокотников, серый, произведённого компанией ChiedoCover
Диван Велд без подлокотников, серый
6 оценок
23 090
Товар в корзине. Перейти
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Диван Велд без подлокотников, серый

Артикул: CH-087-387
6 оценок
Основные характеристики
  • Ширина1200 мм
  • Глубина1050 мм
  • Высота840 мм
  • Материалфанера, пластик, ткань, ЛДСП
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Диван — идеальный выбор для тех, кто ищет стильное и функциональное решение для своего дома или дачи. Этот современный диван прекрасно впишется в интерьер как небольшой квартиры, так и просторного загородного дома. Он станет настоящим украшением вашего пространства, особенно если вы планируете использовать его в детской комнате. Основное преимущество дивана — его комфорт и практичность. Это диван, который легко раскладывается, превращаясь в удобное спальное место. Благодаря отсутствию подлокотников, он отлично подходит для малых помещений, позволяя максимально эффективно использовать пространство.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина1200 мм
  • Глубина1050 мм
  • Высота840 мм
  • Материалфанера, пластик, ткань, ЛДСП
  • Материал сиденьяткань
  • Цветсерый
  • Обивкаткань

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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