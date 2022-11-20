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Диван Toronto двухместный - фото 1Диван Toronto двухместный - фото 2

Диван Toronto двухместный

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Характеристики товара

Описание

Диван возможно изготовить с раскладным механизмом. Подробности уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота910 мм
  • Ширина1600 мм
  • Глубина970 мм
  • Материалдерево, металл
  • Материал сиденьяткань

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