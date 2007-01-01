Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул на металлокаркасе Texas 1 поворотный бежевый / черный, произведённого компанией ChiedoCover
Стул на металлокаркасе Texas 1 поворотный бежевый / черный
12 оценок
6 190
Товар в корзине. Перейти
Стул на металлокаркасе Texas 1 поворотный бежевый / черный - фото 1Стул на металлокаркасе Texas 1 поворотный бежевый / черный - фото 2Стул на металлокаркасе Texas 1 поворотный бежевый / черный - фото 3Стул на металлокаркасе Texas 1 поворотный бежевый / черный - фото 4Стул на металлокаркасе Texas 1 поворотный бежевый / черный - фото 5Стул на металлокаркасе Texas 1 поворотный бежевый / черный - фото 6Стул на металлокаркасе Texas 1 поворотный бежевый / черный - фото 7

Стул на металлокаркасе Texas 1 поворотный бежевый / черный

Артикул: CH-081-567
12 оценок
Основные характеристики
  • Ширина430 мм
  • Глубина570 мм
  • Высота870 мм
  • Ширина сиденья430 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Барный стул КРАКОВ, экокожа черная
Фотография товара Барный стул КРАКОВ, экокожа черная от компании ChiedoCover.
Следующий Стул Fly, комбинированный велюр, ножки бук
Фотография товара Стул Fly, комбинированный велюр, ножки бук от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Стул на металлокаркасе Texas с поворотным механизмом 360° Стул Texas - это про комфорт и функциональность! Благодаря поворотному механизму на 360° и плавному вращению вы сможете легко поворачиваться в любую сторону, сохраняя удобство в работе или отдыхе. Преимущества стула Texas: ✔ Стильный дизайн – обивка из плотной рогожки, приятной на ощупь и устойчивой к износу. ✔ Прочность и долговечность – каркас из качественной фанеры и плотного поролона обеспечивают комфорт и поддержку. ✔ Надежная конструкция – металлический каркас ног и поворотный механизм выдерживают нагрузку до 130 кг. ✔ Стабильность на любом полу – регулируемые подпятники позволяют идеально выровнять кресло. Texas – идеальное сочетание удобства, прочности и стиля для дома или офиса!

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина430 мм
  • Глубина570 мм
  • Высота870 мм
  • Ширина сиденья430 мм
  • Глубина сиденья430 мм
  • Высота до сиденья500 мм
  • Вес7.28 кг
  • Материал сиденьярогожка
  • Материал каркасаметалл
  • Модификации стулаповоротное основание
  • Цветбежевый, черный
  • Обивкарогожка

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке4 шт
  • Ширина упаковки760 мм
  • Высота упаковки630 мм
  • Объём упаковки0.06 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Распродажа
Фотография товара Стул Кинг серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Кинг серый, произведённого компанией ChiedoCover
от9 99029
13 990 ₽Оптовая цена

Стул Кинг серый

26
В наличии 188 шт.
Фотография товара Кресло поворотное Flaviy, черный/серый/салатовый, ткань от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло поворотное Flaviy, черный/серый/салатовый, ткань, произведённого компанией ChiedoCover
17 490
Оптовая цена

Кресло поворотное Flaviy, черный/серый/салатовый, ткань

50
Распродажа
Фотография товара Стул полубарный Texas, экокожа коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул полубарный Texas, экокожа коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от10 49039
16 990 ₽Оптовая цена

Стул полубарный Texas, экокожа коричневый

26
В наличии 143 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Челси велюр синий / черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Челси велюр синий / черный, произведённого компанией ChiedoCover
от3 09061
7 890 ₽Оптовая цена

Стул Челси велюр синий / черный

31
В наличии 1 шт.
Фотография товара Стул Lado серый, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Lado серый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от6 190
Оптовая цена

Стул Lado серый, черный

14
Фотография товара Стул Bali, спинка шенилл ONTARIO bamboo, велюр Teddy 023, ножки бук от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Bali, спинка шенилл ONTARIO bamboo, велюр Teddy 023, ножки бук, произведённого компанией ChiedoCover
от13 090

Стул Bali, спинка шенилл ONTARIO bamboo, велюр Teddy 023, ножки бук

5
Фотография товара Дизайнерский стул Cosmos, бежевый, золото от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Дизайнерский стул Cosmos, бежевый, золото, произведённого компанией ChiedoCover
20 990

Дизайнерский стул Cosmos, бежевый, золото

12
В наличии 10 шт.
Фотография товара Стул мягкий, велюр, металл, золото, коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул мягкий, велюр, металл, золото, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
13 790

Стул мягкий, велюр, металл, золото, коричневый

6
Фотография товара Стул Marc M3 Office SW от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Marc M3 Office SW, произведённого компанией ChiedoCover
26 090
Оптовая цена

Стул Marc M3 Office SW

13
Фотография товара Стул Hodor, серый, велюр, цвет каркаса дуб от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Hodor, серый, велюр, цвет каркаса дуб, произведённого компанией ChiedoCover
8 690

Стул Hodor, серый, велюр, цвет каркаса дуб

6
В наличии 12 шт.

С этим товаром покупают

Фотография товара Кресло Рэмо венге, коричневое от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Рэмо венге, коричневое, произведённого компанией ChiedoCover
от26 390
Оптовая цена

Кресло Рэмо венге, коричневое

37
Фотография товара Кресло Ретро, спинка гобелен Экзотика Бирюза, сиденье Тедди 337, ножки морилка черная от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Ретро, спинка гобелен Экзотика Бирюза, сиденье Тедди 337, ножки морилка черная, произведённого компанией ChiedoCover
от26 990
Оптовая цена

Кресло Ретро, спинка гобелен Экзотика Бирюза, сиденье Тедди 337, ножки морилка черная

31
Фотография товара Кресло Crop от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Crop, произведённого компанией ChiedoCover
29 490
Оптовая цена

Кресло Crop

9
Фотография товара Кресло Mishem, вишневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Mishem, вишневый, произведённого компанией ChiedoCover
29 590

Кресло Mishem, вишневый

6
Фотография товара Кресло Flair Metal от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Flair Metal, произведённого компанией ChiedoCover
53 990
Оптовая цена

Кресло Flair Metal

15
Фотография товара Кресло College BX-3001-1/Brown от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло College BX-3001-1/Brown, произведённого компанией ChiedoCover
от18 890
Оптовая цена

Кресло College BX-3001-1/Brown

8
Фотография товара Кресло-маятник Lori, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло-маятник Lori, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
14 890

Кресло-маятник Lori, бежевый

8
В наличии 18 шт.
Настоящее фото товара Кресло офисное AL771, ткань, сетка, произведённого компанией ChiedoCover
от17 990
Оптовая цена

Кресло офисное AL771, ткань, сетка

13
Фотография товара Кресло Visit Сетка Черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Visit Сетка Черный, произведённого компанией ChiedoCover
от8 390
Оптовая цена

Кресло Visit Сетка Черный

5
В наличии 561 шт.
Фотография товара Кресло Дорум, серый, каркас черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Дорум, серый, каркас черный, произведённого компанией ChiedoCover
от15 490
Оптовая цена

Кресло Дорум, серый, каркас черный

14

Другие товары из раздела мягкие стулья

Фотография товара Стул Белладжио горчичный бархат ножки золото от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Белладжио горчичный бархат ножки золото, произведённого компанией ChiedoCover
от16 390
Оптовая цена

Стул Белладжио горчичный бархат ножки золото

96
Фотография товара Стул барный Signal Ткань Темно-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Signal Ткань Темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
9 290
Оптовая цена

Стул барный Signal Ткань Темно-серый

12
В наличии 46 шт.
Фотография товара Стул Скай, синий, ножки белые от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Скай, синий, ножки белые, произведённого компанией ChiedoCover
от4 690
Оптовая цена

Стул Скай, синий, ножки белые

7
В наличии 5 шт.
Фотография товара Стул Ronda, велюр Teddy 335, ножки и основание бук от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Ronda, велюр Teddy 335, ножки и основание бук, произведённого компанией ChiedoCover
от9 490

Стул Ronda, велюр Teddy 335, ножки и основание бук

13
Фотография товара Стул обеденный Барбара, велюр, серо-голубой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул обеденный Барбара, велюр, серо-голубой, произведённого компанией ChiedoCover
5 990
Оптовая цена

Стул обеденный Барбара, велюр, серо-голубой

26
В наличии 118 шт.
Настоящее фото товара Стул Phaeton Cross conus, произведённого компанией ChiedoCover
9 790
Оптовая цена

Стул Phaeton Cross conus

10
В наличии 18 шт.
Фотография товара Стул мягкий Art Deco, велюр, металл, золото, розовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул мягкий Art Deco, велюр, металл, золото, розовый, произведённого компанией ChiedoCover
3 790

Стул мягкий Art Deco, велюр, металл, золото, розовый

9
Настоящее фото товара Стул Terra Bar conus, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
10 490
Оптовая цена

Стул Terra Bar conus, бежевый

11
В наличии 16 шт.
Фотография товара Стул обеденный Lorence вращающийся, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул обеденный Lorence вращающийся, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
37 590

Стул обеденный Lorence вращающийся, бежевый

6
В наличии 52 шт.
Фотография товара Стул Росс, голубой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Росс, голубой, произведённого компанией ChiedoCover
11 090
Оптовая цена

Стул Росс, голубой

9

Товар в корзине

Стул на металлокаркасе Texas 1 поворотный бежевый / черный
Стул на металлокаркасе Texas 1 поворотный бежевый / черный
6 190
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Кресло Рэмо венге, коричневое от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Рэмо венге, коричневое, произведённого компанией ChiedoCover
от26 390
Оптовая цена

Кресло Рэмо венге, коричневое

37
Фотография товара Кресло Ретро, спинка гобелен Экзотика Бирюза, сиденье Тедди 337, ножки морилка черная от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Ретро, спинка гобелен Экзотика Бирюза, сиденье Тедди 337, ножки морилка черная, произведённого компанией ChiedoCover
от26 990
Оптовая цена

Кресло Ретро, спинка гобелен Экзотика Бирюза, сиденье Тедди 337, ножки морилка черная

31
Фотография товара Кресло Crop от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Crop, произведённого компанией ChiedoCover
29 490
Оптовая цена

Кресло Crop

9
Фотография товара Кресло Mishem, вишневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Mishem, вишневый, произведённого компанией ChiedoCover
29 590

Кресло Mishem, вишневый

6

Акции для вас

Новость от 16.06.2025 Деревянные мягкие стулья со скидкой из наличия!
Деревянные мягкие стулья со скидкой из наличия!

Перейдите, чтобы узнать подробности