Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина430 мм
- Глубина570 мм
- Высота870 мм
- Ширина сиденья430 мм
- Глубина сиденья430 мм
- Высота до сиденья500 мм
- Вес7.28 кг
- Материал сиденьярогожка
- Материал каркасаметалл
- Модификации стулаповоротное основание
- Цветбежевый, черный
- Обивкарогожка
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке4 шт
- Ширина упаковки760 мм
- Высота упаковки630 мм
- Объём упаковки0.06 м3
- Изделия стопируютсяНет