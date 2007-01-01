Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Диван Nootropic, охра, произведённого компанией ChiedoCover
Диван Nootropic, охра
7 оценок
12 790
Диван Nootropic, охра - фото 1Диван Nootropic, охра - фото 2Диван Nootropic, охра - фото 3Диван Nootropic, охра - фото 4Диван Nootropic, охра - фото 5Диван Nootropic, охра - фото 6Диван Nootropic, охра - фото 7Диван Nootropic, охра - фото 8Диван Nootropic, охра - фото 9
Диван Nootropic, охра

Артикул: CH-084-304
7 оценок
Основные характеристики
  • Длина1000 мм
  • Глубина610 мм
  • Высота820 мм
  • Материал сиденьявелюр
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Диван с налетом классики, придаст изысканности интерьеру квартиры, дополнит обеденную зону кухни, зону отдыха на веранде или лоджии. Обивка в ткани велюр создаст уютную атмосферу и позволит комфортно провести время вашим клиентам в зоне ожидания офиса, салона красоты, гостиницы, кафе.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина1000 мм
  • Глубина610 мм
  • Высота820 мм
  • Материал сиденьявелюр
  • Обивкавелюр

Параметры упаковки

  • Высота упаковки280 мм
  • Глубина упаковки615 мм
  • Вес упаковки141 кг
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Отзывы

