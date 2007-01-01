Характеристики товара
Описание
• Обивка : 100% полиэстер. Отделка кантом.
• Каркас из многослойной фанеры и массива сосны.
• Амортизация за счет арочных пружин.
• Ножки (нужно прикрутить) : сталь с порошковым покрытием с войлочными подкладками, высота 21 см
• 2 независимых спинки, 2 положения наклона + 1 горизонтальное положение.
Размеры и вес упаковки:
Габариты - Д185хВ115хГ26 см.
Вес - 41 кг
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина1810 мм
- Ширина840 мм
- Глубина810 мм
- Цветсерый
Параметры упаковки
- Ширина упаковки185 мм
- Высота упаковки115 мм
- Глубина упаковки26 мм
- Вес упаковки41 кг
- Изделия стопируютсяНет