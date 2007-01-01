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Настоящее фото товара Диван высокий без подлокотников Флоу, оливковый, произведённого компанией ChiedoCover
Диван высокий без подлокотников Флоу, оливковый
10 оценок
54 090
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Диван высокий без подлокотников Флоу, оливковый - фото 1Диван высокий без подлокотников Флоу, оливковый - фото 2Диван высокий без подлокотников Флоу, оливковый - фото 3

Диван высокий без подлокотников Флоу, оливковый

Артикул: CH-074-272
10 оценок
Основные характеристики
  • Ширина1384 мм
  • Глубина699 мм
  • Высота808 мм
  • Вес21 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Фотография товара Диван высокий без подлокотников Флоу, белый от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Высокий диван без подлокотников Флоу имеет гармоничные пропорции и эргономичную посадку, отражая актуальные тенденции в дизайне. Отсутствие подлокотников придает дивану визуальную легкость и дополнительный шарм. Натуральная цветовая гамма, которую выбрали наши дизайнеры, позволяет дивану адаптироваться к разным интерьерным решениям и стилям. К вашему выбору 5 базовых цветов стандартного исполнения. В случаях заказа под проект, возможна окраска в индивидуальные цвета согласно РАЛ.

Для удобства посадки предлагается использовать стильные подушки сиденья, выполненные из особо прочной и водонепроницаемой ткани Оксфорд, с наполнением из шариков Сиберия дропс (Комфорт), поролона (Оптимум) и основанием из антискользящей ткани.
Металлические диваны Флоу изготавливаются из стальных профилей: труба Д32х1,5 мм и полоса 40х6мм. Указанным материалам придается изящная форма посредством лазерной резки и последующей гибки на станках с ЧПУ. Окраска осуществляется в автоматизированной линии порошковой окраски с качественной 7-ми зонной подготовкой поверхности изделия для нанесения покрытия.

Дизайн высоких диванов Флоу позволяет им легко интегрироваться как в природный ландшафт, так и в городскую среду. Диван отлично подойдет для приусадебных участков загородных домов и дач, террас и балконов, для уличных кафе и ресторанов, иных городских пространств с большой посещаемостью. Коллекция диванов Флоу предназначена для использования в течение длительного времени в любую погоду и в любое время года.

Выбирая Флоу, вы создаете атмосферу спокойствия и безмятежности в любом пространстве!

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина1384 мм
  • Глубина699 мм
  • Высота808 мм
  • Вес21 кг
  • Толщина стенки каркаса1.5 мм
  • Материалсталь
  • Материал каркасастальная труба

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки1433 мм
  • Высота упаковки881 мм
  • Глубина упаковки740 мм
  • Вес упаковки61 кг
  • Объём упаковки0.93 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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