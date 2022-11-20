Характеристики товара
Описание
Подушки в комплекте
Материал подушек - нить сфера, полусфера
Основные характеристики
- Длина1500 мм
- Ширина940 мм
- Высота940 мм
- Вес22.8 кг
- Материалротанг
- Материал каркасасталь
- Материал сиденьяткань
- Цветкоричневый
Подушки в комплекте
Материал подушек - нить сфера, полусфера
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