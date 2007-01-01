Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул Феникс Белый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Феникс Белый, пластиковый
5 оценок
3 39042
5 790 ₽
Стул Феникс Белый, пластиковый - фото 1Стул Феникс Белый, пластиковый - фото 2Стул Феникс Белый, пластиковый - фото 3Стул Феникс Белый, пластиковый - фото 4
Фотографии покупателей
Реальное изображение товара 1 Стул Феникс Белый, пластиковый производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 2 Стул Феникс Белый, пластиковый производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 3 Стул Феникс Белый, пластиковый производства ChiedoCover
Хит

Стул Феникс Белый, пластиковый

Артикул: CH-084-658
5 оценокХит продаж
Основные характеристики
  • Ширина400 мм
  • Глубина450 мм
  • Высота920 мм
  • Вес4 кг
Предыдущий товар в категории Стул пластиковый Snow, оливковый
Фотография товара Стул пластиковый Snow, оливковый от компании ChiedoCover.
Следующий Стул Ипокс черный, пластик
Фотография товара Стул Ипокс черный, пластик от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Прочный пластиковый стул в классическом дизайне – это идеальное сочетание практичности и элегантности. Благодаря универсальному внешнему виду и надежной конструкции он гармонично впишется в интерьер кафе, ресторана или летней веранды.

- Материал: ударопрочный пластик, устойчивый к нагрузкам.
- Дизайн: классическая форма, нейтральные цвета.
- Назначение: для дома, Хорека, террас, мероприятий.
- Преимущества: легкий, влагостойкий, простой в уходе.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина400 мм
  • Глубина450 мм
  • Высота920 мм
  • Вес4 кг
  • Максимальная нагрузка200 кг
  • Материалпластик
  • Цветбелый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке4 шт
  • Ширина упаковки910 мм
  • Высота упаковки450 мм
  • Глубина упаковки360 мм
  • Вес упаковки16 кг
  • Объём упаковки0.15 м3
  • Изделия стопируютсяДа
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

