Характеристики товара
Описание
Прочный пластиковый стул в классическом дизайне – это идеальное сочетание практичности и элегантности. Благодаря универсальному внешнему виду и надежной конструкции он гармонично впишется в интерьер кафе, ресторана или летней веранды.
- Материал: ударопрочный пластик, устойчивый к нагрузкам.
- Дизайн: классическая форма, нейтральные цвета.
- Назначение: для дома, Хорека, террас, мероприятий.
- Преимущества: легкий, влагостойкий, простой в уходе.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина400 мм
- Глубина450 мм
- Высота920 мм
- Вес4 кг
- Максимальная нагрузка200 кг
- Материалпластик
- Цветбелый
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке4 шт
- Ширина упаковки910 мм
- Высота упаковки450 мм
- Глубина упаковки360 мм
- Вес упаковки16 кг
- Объём упаковки0.15 м3
- Изделия стопируютсяДа