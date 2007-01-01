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Настоящее фото товара Стул алюминиевый Бистро - бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул алюминиевый Бистро - бежевый
58 оценок
5 09028
6 990 ₽
Товар в корзине. Перейти
Стул алюминиевый Бистро - бежевый - фото 1Стул алюминиевый Бистро - бежевый - фото 2Стул алюминиевый Бистро - бежевый - фото 3Стул алюминиевый Бистро - бежевый - фото 4Стул алюминиевый Бистро - бежевый - фото 5
Товар в интерьере
Реальное изображение товара 1 Стул алюминиевый Бистро - бежевый производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 2 Стул алюминиевый Бистро - бежевый производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 3 Стул алюминиевый Бистро - бежевый производства ChiedoCover
Распродажа

Стул алюминиевый Бистро - бежевый

Артикул: CH-001-494
58 оценок
Основные характеристики
  • Длина540 мм
  • Глубина590 мм
  • Высота740 мм
  • Высота до сиденья420 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Стул алюминиевый. Сиденье и спинка: капроновый прут (Д2.8мм, угловое плетение) - имитация ротанга. Стулья стопируемые. Каркас из алюминия обладает высокой коррозионной стойкостью - не ржавеет.


Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина540 мм
  • Глубина590 мм
  • Высота740 мм
  • Высота до сиденья420 мм
  • Вес2.15 кг
  • Материал каркасаалюминий
  • Цветбежевый

Параметры упаковки

  • Вес упаковки2.30 кг
  • Объём упаковки0.03 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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