Характеристики товара
Описание
Стул алюминиевый. Сиденье и спинка: капроновый прут (Д2.8мм, угловое плетение) - имитация ротанга. Стулья стопируемые. Каркас из алюминия обладает высокой коррозионной стойкостью - не ржавеет.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина540 мм
- Глубина590 мм
- Высота740 мм
- Высота до сиденья420 мм
- Вес2.15 кг
- Материал каркасаалюминий
- Цветбежевый
Параметры упаковки
- Вес упаковки2.30 кг
- Объём упаковки0.03 м3
- Изделия стопируютсяНет