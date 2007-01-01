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Сан Ремо диван 2-местный плетеный из роупа, серо- коричневый - фото 1Сан Ремо диван 2-местный плетеный из роупа, серо- коричневый - фото 2

Сан Ремо диван 2-местный плетеный из роупа, серо- коричневый

Артикул: CH-077-303
14 оценок
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Каркас выполнен из высококачественного алюминия и окрашен порошковой краской в белый цвет. Боковые стороны подлокотников вручную оплетены эластичными синтетическими лентами серо-коричневого оттенка, состоящие из высокопрочных полиэфирных волокон.В комплекте - подушки со съёмными чехлами из 100%-го полиэстера, плотностью 300гр/м2. Ткань имеет влагоотталкивающую пропитку.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина1460 мм
  • Глубина780 мм
  • Высота700 мм
  • Высота до сиденья390 мм
  • Вес20 кг
  • Материалроуп
  • Цветкоричневый, серый
  • Обивкаполиэстер

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки880 мм
  • Высота упаковки770 мм
  • Глубина упаковки1510 мм
  • Вес упаковки22 кг
  • Объём упаковки1.02 м3
  • Изделия стопируютсяНет

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Товар в корзине

Сан Ремо диван 2-местный плетеный из роупа, серо- коричневый
Сан Ремо диван 2-местный плетеный из роупа, серо- коричневый
81 790
В корзине

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