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Барселона диван из искусственного ротанга трехместный, соломенный - фото 1Барселона диван из искусственного ротанга трехместный, соломенный - фото 2

Барселона диван из искусственного ротанга трехместный, соломенный

Артикул: CH-076-988
13 оценок
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Диван «Барселона» идеально подходит для размещения трех человек. Он имеет алюминиевый каркас, который выдерживает повышенные нагрузки.Для оплетки каркаса используется высококачественный искусственный ротанг. Мебель выполнена в соломенном цвете. Трехместный диван дополняют мягкие подушки в серо-коричневом цвете со съёмными чехлами. Тканевые изделия выполнены из прочного полиэстера плотностью 230гр/м2. Материал имеет влагоотталкивающую пропитку.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина2100 мм
  • Глубина1000 мм
  • Высота830 мм
  • Материалалюминий, искусственный ротанг
  • Материал каркасаалюминий
  • Цветбежевый, серый
  • Обивкаполиэстер

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки1100 мм
  • Высота упаковки850 мм
  • Глубина упаковки2120 мм
  • Вес упаковки25 кг
  • Объём упаковки1.98 м3
  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

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Товар в корзине

Барселона диван из искусственного ротанга трехместный, соломенный
Барселона диван из искусственного ротанга трехместный, соломенный
164 490
В корзине

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