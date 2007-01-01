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Доска разделочная для рыбы с зажимом, дерево, металл - фото 1

Доска разделочная для рыбы с зажимом, дерево, металл

Артикул: CH-058-000
6 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина590 мм
  • Ширина150 мм
  • Высота60 мм
  • Вес0,822 кг
  • Материалметалл, дерево
  • Цветкоричневый, серебряный
  • ФормаОвальная

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