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Доска разделочная, полиэтилен, 400 мм, зеленый - фото 1Доска разделочная, полиэтилен, 400 мм, зеленый - фото 2

Доска разделочная, полиэтилен, 400 мм, зеленый

Артикул: CH-059-177
5 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина600 мм
  • Ширина400 мм
  • Высота15 мм
  • Вес3.250 кг
  • Материалполиэтилен
  • Цветзеленый
  • ФормаПрямоугольная

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