Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина600 мм
- Ширина400 мм
- Высота15 мм
- Вес3.250 кг
- Материалполиэтилен
- Цветзеленый
- ФормаПрямоугольная
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
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