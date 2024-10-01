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Доска разделочная, полиэтилен, 196 мм, желтый - фото 1

Доска разделочная, полиэтилен, 196 мм, желтый

Артикул: CH-059-127
11 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина297 мм
  • Ширина196 мм
  • Высота18 мм
  • Материалполиэтилен
  • Цветжелтый
  • ФормаПрямоугольная

Отзывы

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