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Доска разделочная, с упором, полиэтилен, 40 см, белый - фото 1

Доска разделочная, с упором, полиэтилен, 40 см, белый

Артикул: CH-059-242
8 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина600 мм
  • Ширина400 мм
  • Высота20 мм
  • Вес4.600 кг
  • Материалполиэтилен
  • Цветбелый
  • ФормаПрямоугольная

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