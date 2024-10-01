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Доска разделочная, полиэтилен, 325 мм, синий - фото 1

Доска разделочная, полиэтилен, 325 мм, синий

Артикул: CH-059-134
10 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина530 мм
  • Ширина325 мм
  • Высота20 мм
  • Вес3.300 кг
  • Материалполиэтилен
  • Цветсиний
  • ФормаПрямоугольная

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