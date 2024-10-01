Товар в корзине. Перейти
Доска разделочная, бук, 30 см, древесный - фото 1Доска разделочная, бук, 30 см, древесный - фото 2

Доска разделочная, бук, 30 см, древесный

Артикул: CH-059-140
8 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Доска разделочная, деревянная, берёза, 30 см
Фотография товара Доска разделочная, деревянная, берёза, 30 см от компании ChiedoCover.
Следующий Доска разделочная для хлеба GN 2/3, дерево, коричневая
Фотография товара Доска разделочная для хлеба GN 2/3, дерево, коричневая от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина600 мм
  • Ширина300 мм
  • Высота30 мм
  • Вес3.685 кг
  • Материалбук
  • ФормаПрямоугольная

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Распродажа
Фотография товара Нож столовый «Монтевидео» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Нож столовый «Монтевидео», произведённого компанией ChiedoCover
от7804
810 ₽Оптовая цена

Нож столовый «Монтевидео»

13
В наличии 156 шт.
Фотография товара Стакан «Пробар Премиум Мотиво» смесительный, с рисунком от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стакан «Пробар Премиум Мотиво» смесительный, с рисунком , произведённого компанией ChiedoCover
от1 790

Стакан «Пробар Премиум Мотиво» смесительный, с рисунком

15
В наличии 20 шт.
Настоящее фото товара Коврик барный «Пробар» резина, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от1 090

Коврик барный «Пробар» резина, черный

15
В наличии 138 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Ложка столовая «Концепт» , произведённого компанией ChiedoCover
от64010
710 ₽Оптовая цена

Ложка столовая «Концепт»

15
В наличии 84 шт.
Настоящее фото товара Блюдо для суши, сосна, длина 290мм, произведённого компанией ChiedoCover
от790
Оптовая цена

Блюдо для суши, сосна, длина 290мм

10
В наличии 100 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Нож столовый «Гест стар», произведённого компанией ChiedoCover
от1 3305
1 390 ₽Оптовая цена

Нож столовый «Гест стар»

7
В наличии 14 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Нож столовый «Концепт», произведённого компанией ChiedoCover
от1 1504
1 190 ₽Оптовая цена

Нож столовый «Концепт»

9
В наличии 84 шт.
Настоящее фото товара Сито для муки, ячейки 1*1 мм, сталь нержавеющая, 30 см, серебристый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 600

Сито для муки, ячейки 1*1 мм, сталь нержавеющая, 30 см, серебристый

11
В наличии 17 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Ложка столовая «Гест стар», произведённого компанией ChiedoCover
от1 09010
1 200 ₽Оптовая цена

Ложка столовая «Гест стар»

6
В наличии
Распродажа
Настоящее фото товара Тарелка глубокая «Тренд», фарфор, произведённого компанией ChiedoCover
от23026
310 ₽Оптовая цена

Тарелка глубокая «Тренд», фарфор

14
В наличии 306 шт.

Другие товары из раздела доски разделочные

Фотография товара Доска разделочная для хлеба, дерево, нержавеющая сталь от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Доска разделочная для хлеба, дерево, нержавеющая сталь, произведённого компанией ChiedoCover
от31 990

Доска разделочная для хлеба, дерево, нержавеющая сталь

6
В наличии
Настоящее фото товара Доска разделочная для хлеба, дерево, коричневое, произведённого компанией ChiedoCover
от4 920

Доска разделочная для хлеба, дерево, коричневое

9
В наличии
Фотография товара Доска разделочная, пластик, синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Доска разделочная, пластик, синий, произведённого компанией ChiedoCover
от1 910

Доска разделочная, пластик, синий

14
В наличии 90 шт.
Фотография товара Доска разделочная, белая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Доска разделочная, белая, произведённого компанией ChiedoCover
от1 880

Доска разделочная, белая

7
В наличии 190 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Доска пластик, коричневая, произведённого компанией ChiedoCover
от3 0508
3 290 ₽

Доска пластик, коричневая

15
В наличии 30 шт.
Настоящее фото товара Доска разделочная, полиэтилен, 196 мм, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 100

Доска разделочная, полиэтилен, 196 мм, белый

5
В наличии 15 шт.
Настоящее фото товара Доска разделочная, полиэтилен, 350 мм, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от2 920

Доска разделочная, полиэтилен, 350 мм, зеленый

7
В наличии 3 шт.
Настоящее фото товара Доска разделочная, полиэтилен, 250 мм, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 790

Доска разделочная, полиэтилен, 250 мм, белый

7
В наличии
Настоящее фото товара Доска разделочная, полиэтилен, 400 мм, бордовый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 860

Доска разделочная, полиэтилен, 400 мм, бордовый

12
В наличии 1 шт.
Настоящее фото товара Доска разделочная, «Флекс», полиэтилен, 176 мм, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от180

Доска разделочная, «Флекс», полиэтилен, 176 мм, черный

11
В наличии 23 шт.

Товар в корзине

Доска разделочная, бук, 30 см, древесный
Доска разделочная, бук, 30 см, древесный
от 1 600
В корзине

С этим товаром покупают

Распродажа
Фотография товара Нож столовый «Монтевидео» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Нож столовый «Монтевидео», произведённого компанией ChiedoCover
от7804
810 ₽Оптовая цена

Нож столовый «Монтевидео»

13
В наличии 156 шт.
Фотография товара Стакан «Пробар Премиум Мотиво» смесительный, с рисунком от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стакан «Пробар Премиум Мотиво» смесительный, с рисунком , произведённого компанией ChiedoCover
от1 790

Стакан «Пробар Премиум Мотиво» смесительный, с рисунком

15
В наличии 20 шт.
Настоящее фото товара Коврик барный «Пробар» резина, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от1 090

Коврик барный «Пробар» резина, черный

15
В наличии 138 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Ложка столовая «Концепт» , произведённого компанией ChiedoCover
от64010
710 ₽Оптовая цена

Ложка столовая «Концепт»

15
В наличии 84 шт.