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Нож для филе «Универсал» сталь нержавеющая, полиоксиметилен, длина 275мм - фото 1

Нож для филе «Универсал» сталь нержавеющая, полиоксиметилен, длина 275мм

Артикул: CH-058-511
9 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина275 мм
  • Глубина13 мм
  • Вес0.130 кг
  • Материалнержавеющая сталь
  • Цветчерный

Отзывы

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