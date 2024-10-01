Товар в корзине. Перейти
Доска разделочная, «Флекс», полиэтилен, 215 мм, черный - фото 1Доска разделочная, «Флекс», полиэтилен, 215 мм, черный - фото 2

Доска разделочная, «Флекс», полиэтилен, 215 мм, черный

Артикул: CH-059-276
8 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Подставка-сушилка для досок, сталь нержавеющая
Фотография товара Подставка-сушилка для досок, сталь нержавеющая от компании ChiedoCover.
Следующий Скребок для разделочных досок с лезвием
Фотография товара Скребок для разделочных досок с лезвием от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина300 мм
  • Ширина215 мм
  • Высота20 мм
  • Материалполиэтилен
  • Цветчерный

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Линейка барная «Флагман - Русский Стандарт», произведённого компанией ChiedoCover
от230

Линейка барная «Флагман - Русский Стандарт»

11
В наличии 10 шт.
Настоящее фото товара Нож для мяса «2900» сталь нержавеющая, полипропилен, длина 290мм, произведённого компанией ChiedoCover
от2 260

Нож для мяса «2900» сталь нержавеющая, полипропилен, длина 290мм

6
В наличии 19 шт.
Настоящее фото товара Миска, сталь нержавеющая, 1л, произведённого компанией ChiedoCover
от2 350

Миска, сталь нержавеющая, 1л

5
В наличии
Настоящее фото товара Линейка барная «Chianti - Malbec - Freschello - M&G Rose», произведённого компанией ChiedoCover
от380

Линейка барная «Chianti - Malbec - Freschello - M&G Rose»

9
В наличии 9 шт.
Настоящее фото товара Крышка для гастроемкости с ручкой GN 1/3, поликарбонат, произведённого компанией ChiedoCover
от410

Крышка для гастроемкости с ручкой GN 1/3, поликарбонат

9
В наличии 384 шт.
Распродажа
Фотография товара Салатник «Маррон Реативо» фарфор 0,6 л, коричневый, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Салатник «Маррон Реативо» фарфор 0,6 л, коричневый, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от51017
610 ₽Оптовая цена

Салатник «Маррон Реативо» фарфор 0,6 л, коричневый, бежевый

11
В наличии
Распродажа
Настоящее фото товара Тарелка «Агат», произведённого компанией ChiedoCover
от1 0207
1 090 ₽Оптовая цена

Тарелка «Агат»

14
В наличии 278 шт.
Настоящее фото товара Лопатка «Проотель», изогнутая, стальная, произведённого компанией ChiedoCover
от520

Лопатка «Проотель», изогнутая, стальная

13
В наличии 90 шт.
Настоящее фото товара Поднос «Проотель», овальный, пластик, произведённого компанией ChiedoCover
от1 830

Поднос «Проотель», овальный, пластик

12
В наличии
Настоящее фото товара Блюдо для пиццы «Кунстверк», диаметр 400мм, произведённого компанией ChiedoCover
от2 310
Оптовая цена

Блюдо для пиццы «Кунстверк», диаметр 400мм

12
В наличии 80 шт.

Товар в корзине

Доска разделочная, «Флекс», полиэтилен, 215 мм, черный
Доска разделочная, «Флекс», полиэтилен, 215 мм, черный
от 230
В корзине

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Линейка барная «Флагман - Русский Стандарт», произведённого компанией ChiedoCover
от230

Линейка барная «Флагман - Русский Стандарт»

11
В наличии 10 шт.
Настоящее фото товара Нож для мяса «2900» сталь нержавеющая, полипропилен, длина 290мм, произведённого компанией ChiedoCover
от2 260

Нож для мяса «2900» сталь нержавеющая, полипропилен, длина 290мм

6
В наличии 19 шт.
Настоящее фото товара Миска, сталь нержавеющая, 1л, произведённого компанией ChiedoCover
от2 350

Миска, сталь нержавеющая, 1л

5
В наличии
Настоящее фото товара Линейка барная «Chianti - Malbec - Freschello - M&G Rose», произведённого компанией ChiedoCover
от380

Линейка барная «Chianti - Malbec - Freschello - M&G Rose»

9
В наличии 9 шт.