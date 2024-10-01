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Стакан смесительный, хрусталь 0,75л - фото 1

Стакан смесительный, хрусталь 0,75л

Артикул: CH-057-964
7 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота180 мм
  • Диаметр95 мм
  • Вес920 кг
  • Материалхрусталь
  • Цветпрозрачный

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