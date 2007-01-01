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Подставка под доски металлическая - фото 1

Подставка под доски металлическая

Артикул: CH-071-603
11 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина300 мм
  • Ширина240 мм
  • Высота260 мм
  • Материалметалл

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Подставка под доски металлическая
Подставка под доски металлическая
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