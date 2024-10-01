Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина350 мм
- Высота100 мм
- Диаметр160 мм
- Вес0,120 кг
- Материалнержавеющая сталь
- Цветсерый
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Линейка барная «Martini Bitter Spirito - Riserva»
Блюдо для подачи «Кармин»
Нож для хлеба сталь, пластик
Мадлер «Пробар» пластиковый, черный
Доска разделочная, бук, 2 см, древесный цвет
Вилка для рыбы «Осло» сталь нержавеющая
Нож для рыбы «X-15» сталь нержавеющая
Сито для муки, ячейки 1*1 мм, сталь нержавеющая, 30 см, серебристый
Блюдо сервировочное «Крушиал Дэт»
Щипцы универсальные «Проотель» сталь нержавеющая
Сито с пластиковой ручкой, антипригарное покрытие, 220 мм, черный
Сито с пластиковой ручкой, антипригарное покрытие, 185 мм, черный
Сито с пластиковой ручкой, антипригарное покрытие, 315 мм, черный
Дуршлаг-сито, «Проотель», сталь нержавеющая, 49 см
Дуршлаг-сито, «Проотель», сталь нержавеющая, 49 см, металлическая
Сито для муки, «Проотель», ячейки 1*1 мм, сталь нержавеющая, 16 см, серебристый
Сито для муки, ячейки 1*1 мм, сталь нержавеющая, 20 см, серебристый
Сито-конус, сталь нержавеющая, 36,5 см, металлическая
Сито с ручкой, сталь нержавеющая, 30 см, стальной
Сито, ячейки 2,5*1,4, сталь нержавеющая, 8 см, металлическая