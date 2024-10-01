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Доска разделочная, пластик, синий - фото 1Доска разделочная, пластик, синий - фото 2

Доска разделочная, пластик, синий

Артикул: CH-058-040
14 оценок
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Фотография товара Доска разделочная, белая от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина500 мм
  • Ширина350 мм
  • Высота18 мм
  • Вес2,68 кг
  • Материалпластик
  • Цветсиний
  • ФормаПрямоугольная

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