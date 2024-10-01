Товар в корзине. Перейти
Доска разделочная, «Флекс», полиэтилен, 176 мм, черный - фото 1

Доска разделочная, «Флекс», полиэтилен, 176 мм, черный

Артикул: CH-059-277
11 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Доска разделочная, деревянная, берёза, 30 см
Фотография товара Доска разделочная, деревянная, берёза, 30 см от компании ChiedoCover.
Следующий Доска разделочная для хлеба GN 2/3, дерево, коричневая
Фотография товара Доска разделочная для хлеба GN 2/3, дерево, коричневая от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина250 мм
  • Ширина176 мм
  • Высота15 мм
  • Материалполиэтилен
  • Цветчерный
  • ФормаПрямоугольная

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Блюдо «Кунстверк», произведённого компанией ChiedoCover
от450
Оптовая цена

Блюдо «Кунстверк»

11
В наличии 4080 шт.
Настоящее фото товара Экран для приготовления пиццы алюминий, металлический, произведённого компанией ChiedoCover
от1 700

Экран для приготовления пиццы алюминий, металлический

10
В наличии 2 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Нож столовый «Павловский», произведённого компанией ChiedoCover
от37010
410 ₽Оптовая цена

Нож столовый «Павловский»

8
В наличии 96 шт.
Настоящее фото товара Нож кухонный «Китана» двусторонняя заточка сталь нержавеющая, дерево, произведённого компанией ChiedoCover
от1 510

Нож кухонный «Китана» двусторонняя заточка сталь нержавеющая, дерево

8
В наличии
Распродажа
Фотография товара Ложка столовая «Пэлас Мартеллато Трэжер Коппер» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Ложка столовая «Пэлас Мартеллато Трэжер Коппер», произведённого компанией ChiedoCover
от1 1504
1 190 ₽Оптовая цена

Ложка столовая «Пэлас Мартеллато Трэжер Коппер»

10
В наличии 100 шт.
Настоящее фото товара Линейка барная «Martini Bitter Spirito - Riserva», произведённого компанией ChiedoCover
от260

Линейка барная «Martini Bitter Spirito - Riserva»

7
В наличии 2 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Нож столовый «Аляска», длина 225мм, произведённого компанией ChiedoCover
от45012
510 ₽Оптовая цена

Нож столовый «Аляска», длина 225мм

11
В наличии 2556 шт.
Настоящее фото товара Совок для льда перфорированный, сталь нержавеющая серебристый, произведённого компанией ChiedoCover
от2 170

Совок для льда перфорированный, сталь нержавеющая серебристый

5
В наличии 20 шт.
Настоящее фото товара Тарелка «Нептун», диаметр 150мм, произведённого компанией ChiedoCover
от380
Оптовая цена

Тарелка «Нептун», диаметр 150мм

5
В наличии 144 шт.
Распродажа
Фотография товара Вилка столовая «Пэлас Мартеллато Трэжер Блэк» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Вилка столовая «Пэлас Мартеллато Трэжер Блэк», произведённого компанией ChiedoCover
от1 1504
1 190 ₽Оптовая цена

Вилка столовая «Пэлас Мартеллато Трэжер Блэк»

12
В наличии 3 шт.

Другие товары из раздела доски разделочные

Фотография товара Доска разделочная, пластик, желтая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Доска разделочная, пластик, желтая, произведённого компанией ChiedoCover
от1 910

Доска разделочная, пластик, желтая

15
В наличии 90 шт.
Фотография товара Доска разделочная, пластик, зеленая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Доска разделочная, пластик, зеленая, произведённого компанией ChiedoCover
от1 910

Доска разделочная, пластик, зеленая

8
В наличии 380 шт.
Фотография товара Доска разделочная, синяя от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Доска разделочная, синяя, произведённого компанией ChiedoCover
от3 050

Доска разделочная, синяя

5
В наличии 40 шт.
Фотография товара Доска разделочная, пластик, красный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Доска разделочная, пластик, красный, произведённого компанией ChiedoCover
от3 050

Доска разделочная, пластик, красный

15
В наличии 40 шт.
Фотография товара Доска пластиковая, синяя от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Доска пластиковая, синяя, произведённого компанией ChiedoCover
от1 260

Доска пластиковая, синяя

9
В наличии 30 шт.
Фотография товара Доска разделочная, пластик синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Доска разделочная, пластик синий, произведённого компанией ChiedoCover
от1 030

Доска разделочная, пластик синий

9
В наличии 22 шт.
Фотография товара Доска разделочная, с металлической стяжкой, бук, металл, 30 см от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Доска разделочная, с металлической стяжкой, бук, металл, 30 см, произведённого компанией ChiedoCover
от1 990

Доска разделочная, с металлической стяжкой, бук, металл, 30 см

5
В наличии 15 шт.
Настоящее фото товара Доска разделочная, полиэтилен, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 860

Доска разделочная, полиэтилен, зеленый

11
В наличии
Настоящее фото товара Доска разделочная, с упором, полиэтилен, 325 мм, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от9 590

Доска разделочная, с упором, полиэтилен, 325 мм, зеленый

8
В наличии
Настоящее фото товара Доска разделочная, «Флекс», полиэтилен, 26 см, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от310

Доска разделочная, «Флекс», полиэтилен, 26 см, черный

12
В наличии 2 шт.

Товар в корзине

Доска разделочная, «Флекс», полиэтилен, 176 мм, черный
Доска разделочная, «Флекс», полиэтилен, 176 мм, черный
от 180
В корзине

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Блюдо «Кунстверк», произведённого компанией ChiedoCover
от450
Оптовая цена

Блюдо «Кунстверк»

11
В наличии 4080 шт.
Настоящее фото товара Экран для приготовления пиццы алюминий, металлический, произведённого компанией ChiedoCover
от1 700

Экран для приготовления пиццы алюминий, металлический

10
В наличии 2 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Нож столовый «Павловский», произведённого компанией ChiedoCover
от37010
410 ₽Оптовая цена

Нож столовый «Павловский»

8
В наличии 96 шт.
Настоящее фото товара Нож кухонный «Китана» двусторонняя заточка сталь нержавеющая, дерево, произведённого компанией ChiedoCover
от1 510

Нож кухонный «Китана» двусторонняя заточка сталь нержавеющая, дерево

8
В наличии