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Доска разделочная, бук, 30см - фото 1Доска разделочная, бук, 30см - фото 2

Доска разделочная, бук, 30см

Артикул: CH-059-149
13 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина500 мм
  • Ширина300 мм
  • Высота30 мм
  • Вес0,30 кг
  • Материалбук

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