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Кувшин мерный, полипропилен, 1 л, прозрачный - фото 1

Кувшин мерный, полипропилен, 1 л, прозрачный

Артикул: CH-058-192
5 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота170 мм
  • Диаметр115 мм
  • Вес0,98 кг
  • Материалполипропилен
  • Цветпрозрачный

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