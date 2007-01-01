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Джамму стол обеденный прямоугольный, 220, 10 мест, бежевый - фото 1

Джамму стол обеденный прямоугольный, 220, 10 мест, бежевый

Артикул: CH-073-006
13 оценок
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Характеристики товара

Описание

Стол обеденный Джамму для большой семьи. Прочный стальной каркас, окрашенный порошковым методом. Нить плоская. Экоротанг высшего качества. Изделие не боится влаги, прямых солнечных лучей, мороза. Температура эксплуатации от -16 до + 50. Легко моется. Не требует особого ухода. Столешница - каленое стекло 6 мм.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина2200 мм
  • Ширина900 мм
  • Высота750 мм
  • Вес49 кг
  • Материалротанг, закаленое стекло
  • Материал столешницыстекло
  • Материал каркасасталь
  • Цветбежевый
  • ФормаПрямоугольная

Параметры упаковки

  • Объём упаковки1.49 м3
  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

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Товар в корзине

Джамму стол обеденный прямоугольный, 220, 10 мест, бежевый
Джамму стол обеденный прямоугольный, 220, 10 мест, бежевый
48 690
В корзине

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