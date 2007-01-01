Характеристики товара
Описание
Угловая модульная лаунж-зона с обеденным столом и тремя стульями. Искусственный ротанг, плетение круглое, цвет коричневый, алюминиевый каркас. Столешница из закаленого стекла 5 мм.
Диван и кресла укомплектованы подушками со съёмными влагоотталкивающими чехлами серо-коричневого цвета.
Габариты упаковки (ДШВ)
1650×960×1000; 900×900×1000; 1220×900×1000 - 2 кор; 1640×70×940; 600×700×1300; 590×700×830 - 3 кор.мм
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Вес122 кг
- Материалалюминий, искусственный ротанг
- Материал каркасаалюминий
- Цветкоричневый
- Обивкаполиэстер
Параметры упаковки
- Вес упаковки131.10 кг
- Изделия стопируютсяНет