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Базелла обеденная группа из искусственного ротанга, коричневый - фото 1Базелла обеденная группа из искусственного ротанга, коричневый - фото 2Базелла обеденная группа из искусственного ротанга, коричневый - фото 3

Базелла обеденная группа из искусственного ротанга, коричневый

Артикул: CH-076-984
13 оценок
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Угловая модульная лаунж-зона с обеденным столом и тремя стульями. Искусственный ротанг, плетение круглое, цвет коричневый, алюминиевый каркас. Столешница из закаленого стекла 5 мм.

Диван и кресла укомплектованы подушками со съёмными влагоотталкивающими чехлами серо-коричневого цвета.


Габариты упаковки (ДШВ)
1650×960×1000; 900×900×1000; 1220×900×1000 - 2 кор; 1640×70×940; 600×700×1300; 590×700×830 - 3 кор.мм

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Вес122 кг
  • Материалалюминий, искусственный ротанг
  • Материал каркасаалюминий
  • Цветкоричневый
  • Обивкаполиэстер

Параметры упаковки

  • Вес упаковки131.10 кг
  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

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Товар в корзине

Базелла обеденная группа из искусственного ротанга, коричневый
Базелла обеденная группа из искусственного ротанга, коричневый
480 890
В корзине

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