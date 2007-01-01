Характеристики товара
Описание
Садовая обеденная группа на 6 персон «Цесена» из ротанга. В комплекте: большой прямоугольный обеденный стол (1600×900×750 мм) и 6 кресел (600×800×910 мм).Вся мебель изготовлена из алюминия, вручную оплетенного круглым искусственным ротангом натурального соломенного оттенка. Столешница укомплектована ударопрочным стеклом, толщиной 5 мм. Данное стекло крепится к столу при помощи четырех вакуумных силиконовых присосок и поставляется в собранном виде.
Габариты упаковки (ДШВ)
1640×70×940; 600×700×1300; 650×830×950 - 6 кор.мм
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Вес122,8 кг
- Материал каркасаалюминий, ротанг
- Цветкоричневый, серый
- Обивкаполиэстер
Параметры упаковки
- Вес упаковки149.60 кг
- Изделия стопируютсяНет