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Лаунж-зона Цесена из искусственного ротанга, соломенный - фото 1Лаунж-зона Цесена из искусственного ротанга, соломенный - фото 2
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Лаунж-зона Цесена из искусственного ротанга, соломенный

Артикул: CH-076-731
6 оценок
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Садовая обеденная группа на 6 персон «Цесена» из ротанга. В комплекте: большой прямоугольный обеденный стол (1600×900×750 мм) и 6 кресел (600×800×910 мм).Вся мебель изготовлена из алюминия, вручную оплетенного круглым искусственным ротангом натурального соломенного оттенка. Столешница укомплектована ударопрочным стеклом, толщиной 5 мм. Данное стекло крепится к столу при помощи четырех вакуумных силиконовых присосок и поставляется в собранном виде.

Габариты упаковки (ДШВ)
1640×70×940; 600×700×1300; 650×830×950 - 6 кор.мм

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Вес122,8 кг
  • Материал каркасаалюминий, ротанг
  • Цветкоричневый, серый
  • Обивкаполиэстер

Параметры упаковки

  • Вес упаковки149.60 кг
  • Изделия стопируютсяНет

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Товар в корзине

Лаунж-зона Цесена из искусственного ротанга, соломенный
Лаунж-зона Цесена из искусственного ротанга, соломенный
285 690
В корзине

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