Товар в корзине. Перейти
Канны лаунж-зона 4-местная плетеная из роупа (веревки), темно-серый - фото 1Канны лаунж-зона 4-местная плетеная из роупа (веревки), темно-серый - фото 2Канны лаунж-зона 4-местная плетеная из роупа (веревки), темно-серый - фото 3Канны лаунж-зона 4-местная плетеная из роупа (веревки), темно-серый - фото 4Канны лаунж-зона 4-местная плетеная из роупа (веревки), темно-серый - фото 5
NEW

Канны лаунж-зона 4-местная плетеная из роупа (веревки), темно-серый

Артикул: CH-077-193
8 оценок
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Кресло пластиковое плетеное Panama, антрацит
Фотография товара Кресло пластиковое плетеное Panama, антрацит от компании ChiedoCover.
Следующий Кресло прозрачное Vanity, серый
Фотография товара Кресло прозрачное Vanity, серый от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Лаунж-зона «Канны» предназначена для размещения четырех персон.

Она включает в себя:

- два плетеных кресла (размер – 700×700×750 мм).

- двухместный диван (размер – 1500×700×750 мм).

- журнальный столик (размер – 900×600×420 мм).

Каркас уличной мебели выполнен из износостойкого алюминия. Его дополняет серая ручная оплетка, изготовленная на основе эластичных синтетических лент из полиэфирных волокон высокой прочности.Кресла и диван идут в комплекте с мягкими подушками в чехлах темно-серого цвета.

Габариты упаковки (ДШВ)
1610×790×780; 770×780×780 - 2 кор; 950×670×430мм

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Вес55,8 кг
  • Материалалюминий, роуп
  • Материал столешницыпластик
  • Материал каркасаалюминий
  • Материал подстольяалюминий
  • Цветтемно-серый
  • Обивкаполиэстер

Параметры упаковки

  • Вес упаковки68.40 кг
  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

С этим товаром покупают

Другие товары из раздела столы из ротанга

Товар в корзине

Канны лаунж-зона 4-местная плетеная из роупа (веревки), темно-серый
Канны лаунж-зона 4-местная плетеная из роупа (веревки), темно-серый
212 590
В корзине

С этим товаром покупают

Акции для вас

Новость от 02.04.2025 Больше стульев – Меньше цена!
Больше стульев – Меньше цена!

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 02.04.2025 Четвертый стул в подарок!
Четвертый стул в подарок!

Перейдите, чтобы узнать подробности

Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.