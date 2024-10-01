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Экран для приготовления пиццы «Проотель» алюминий, металлический - фото 1

Экран для приготовления пиццы «Проотель» алюминий, металлический

Артикул: CH-058-353
7 оценок
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Характеристики товара

Описание

Экран для приготовления пиццы «Проотель» по-достоинству оценят поклонники этого блюда. Специальный металлический инвентарь с сеткой заменит противень. Круглая форма помогает быстро сформировать пиццу, не мучаясь с раскаткой теста. Диаметр 310 мм. Материал дает возможность быстро и легко готовить пиццу с многочисленными начинками. Сетка из алюминия обеспечивает равномерный прогрев теста, добавляет золотистую корочку. Такая посуда не роскошь. Это выгодное вложение в комфорт хозяйки и возможность улучшить вкус любимых блюд.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Диаметр310 мм
  • Вес0,096 кг
  • Материалалюминий
  • Цветсеребряный

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