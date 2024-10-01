Характеристики товара
Описание
Экран для приготовления пиццы «Проотель» по-достоинству оценят поклонники этого блюда. Специальный металлический инвентарь с сеткой заменит противень. Круглая форма помогает быстро сформировать пиццу, не мучаясь с раскаткой теста. Диаметр 310 мм. Материал дает возможность быстро и легко готовить пиццу с многочисленными начинками. Сетка из алюминия обеспечивает равномерный прогрев теста, добавляет золотистую корочку. Такая посуда не роскошь. Это выгодное вложение в комфорт хозяйки и возможность улучшить вкус любимых блюд.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Диаметр310 мм
- Вес0,096 кг
- Материалалюминий
- Цветсеребряный