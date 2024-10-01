Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Диаметр230 мм
- Вес0,65 кг
- Материалалюминий
- Цветсеребряный
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Вилка для рыбы «М18» сталь нержавеющая
Нож столовый «Саппоро бэйсик» 85
Гастроемкость 1/6, сталь нержавеющая 2,4л
Тарелка пирожковая «Эстиа», диаметр 180мм
Нож для сыра «2900», сталь нержавеющая, пластик
Вилка кухонная «Ривьера» сталь нержавеющая, полиоксиметилен, металлический, черный
Нож для устриц сталь нержавеющая, пластик
Дуршлаг, сталь нержавеющая, 43 см, металлический
Линейка барная «Арарат 3 звезды - Арарат 7 лет»
Ложка столовая «Визув», длина 190мм
Экран для приготовления пиццы «Проотель» алюминий, металлический
Экран для приготовления пиццы «Проотель» алюминий , металлический
Противень алюминий, тефлон, черный
Противень для пиццы голубая сталь, черный
Противень прямоугольная, голубая сталь, черный
Противень для пиццы голубая сталь
Противень для пиццы голубая сталь ,черный
Противень алюминиевая, антипригарное покрытие, красный,черный
Форма для выпечки алюминиевая, сталь
Противень нержавеющая сталь, металлический