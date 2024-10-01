Товар в корзине. Перейти
Противень сталь нержавеющая, металлический - фото 1Противень сталь нержавеющая, металлический - фото 2

Противень сталь нержавеющая, металлический

Артикул: CH-058-359
6 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Противень для запекания алюминий, металлический
Фотография товара Противень для запекания алюминий, металлический от компании ChiedoCover.
Следующий Противень алюминий, тефлон, черный
Фотография товара Противень алюминий, тефлон, черный от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина600 мм
  • Ширина400 мм
  • Высота20 мм
  • Вес2,005 кг
  • Материалнержавеющая сталь
  • Цветсеребряный

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Нож для чистки овощей и фруктов «Колор проф» сталь нержавеющая, полипропилен, произведённого компанией ChiedoCover
от1 560

Нож для чистки овощей и фруктов «Колор проф» сталь нержавеющая, полипропилен

12
В наличии 72 шт.
Настоящее фото товара Пинцет для кухни изогнутый сталь нержавеющая, произведённого компанией ChiedoCover
от1 830

Пинцет для кухни изогнутый сталь нержавеющая

9
В наличии 100 шт.
Настоящее фото товара Розетка «Маррон Реативо» , произведённого компанией ChiedoCover
от340
Оптовая цена

Розетка «Маррон Реативо»

5
В наличии 242 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Блюдо для пасты «Кунстверк», 0.6л, произведённого компанией ChiedoCover
от81010
900 ₽Оптовая цена

Блюдо для пасты «Кунстверк», 0.6л

8
В наличии 100 шт.
Распродажа
Фотография товара Салатник «Трианон» стекло 1,8 л, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Салатник «Трианон» стекло 1,8 л, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от4806
510 ₽Оптовая цена

Салатник «Трианон» стекло 1,8 л, белый

13
В наличии 102 шт.
Фотография товара Блюдо для подачи «Базальт», ширина 290мм от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Блюдо для подачи «Базальт», ширина 290мм, произведённого компанией ChiedoCover
от1 350
Оптовая цена

Блюдо для подачи «Базальт», ширина 290мм

12
В наличии 30 шт.
Настоящее фото товара Поднос «Проотель», прорезиненный, круглый , произведённого компанией ChiedoCover
от770

Поднос «Проотель», прорезиненный, круглый

7
В наличии 9 шт.
Фотография товара Емкость для льда сталь 1,1л., металлический от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Емкость для льда сталь 1,1л., металлический, произведённого компанией ChiedoCover
от6 180

Емкость для льда сталь 1,1л., металлический

13
В наличии 7 шт.
Настоящее фото товара Сепаратор для яйца, сталь нержавеющая, 215 мм, металлическая, произведённого компанией ChiedoCover
от2 790

Сепаратор для яйца, сталь нержавеющая, 215 мм, металлическая

6
В наличии
Настоящее фото товара Миска с крышкой, полипропилен, 2,8л, произведённого компанией ChiedoCover
от190

Миска с крышкой, полипропилен, 2,8л

15
В наличии 5 шт.

Другие товары из раздела противни, решетки и экраны для пиццы

Фотография товара Экран для приготовления пиццы алюминиевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Экран для приготовления пиццы алюминиевый , произведённого компанией ChiedoCover
от330

Экран для приготовления пиццы алюминиевый

10
В наличии 720 шт.
Настоящее фото товара Противень перфорированная, алюминий , металлический , произведённого компанией ChiedoCover
от8 040

Противень перфорированная, алюминий , металлический

15
В наличии 60 шт.
Фотография товара Противень алюминиевый, тефлон, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Противень алюминиевый, тефлон, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от5 990

Противень алюминиевый, тефлон, черный

15
В наличии
Настоящее фото товара Решетка сталь нержавеющая, металлический, произведённого компанией ChiedoCover
от4 070

Решетка сталь нержавеющая, металлический

15
В наличии 3 шт.
Фотография товара Форма для пиццы,пирога голубая сталь, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Форма для пиццы,пирога голубая сталь, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от2 650

Форма для пиццы,пирога голубая сталь, черный

11
В наличии 5 шт.
Настоящее фото товара Противень для пиццы голубая сталь, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от600

Противень для пиццы голубая сталь, черный

8
В наличии 2 шт.
Фотография товара Противень алюминиевый, металлический от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Противень алюминиевый, металлический, произведённого компанией ChiedoCover
от4 090

Противень алюминиевый, металлический

7
В наличии
Настоящее фото товара Решетка для гриля сталь хромированная, металлический, произведённого компанией ChiedoCover
от730

Решетка для гриля сталь хромированная, металлический

6
В наличии
Настоящее фото товара Экран для приготовления пиццы алюминий, металлический, произведённого компанией ChiedoCover
от1 700

Экран для приготовления пиццы алюминий, металлический

10
В наличии 2 шт.
Настоящее фото товара Решетка для гриля сталь хромированная металлический, произведённого компанией ChiedoCover
от590

Решетка для гриля сталь хромированная металлический

5
В наличии

Товар в корзине

Противень сталь нержавеющая, металлический
Противень сталь нержавеющая, металлический
от 9 190
В корзине

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Нож для чистки овощей и фруктов «Колор проф» сталь нержавеющая, полипропилен, произведённого компанией ChiedoCover
от1 560

Нож для чистки овощей и фруктов «Колор проф» сталь нержавеющая, полипропилен

12
В наличии 72 шт.
Настоящее фото товара Пинцет для кухни изогнутый сталь нержавеющая, произведённого компанией ChiedoCover
от1 830

Пинцет для кухни изогнутый сталь нержавеющая

9
В наличии 100 шт.
Настоящее фото товара Розетка «Маррон Реативо» , произведённого компанией ChiedoCover
от340
Оптовая цена

Розетка «Маррон Реативо»

5
В наличии 242 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Блюдо для пасты «Кунстверк», 0.6л, произведённого компанией ChiedoCover
от81010
900 ₽Оптовая цена

Блюдо для пасты «Кунстверк», 0.6л

8
В наличии 100 шт.