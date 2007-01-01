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Форма для пиццы, 35 см - фото 1

Форма для пиццы, 35 см

Артикул: CH-071-709
7 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота25 мм
  • Диаметр350 мм
  • Материалалюминий

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Товар в корзине

Форма для пиццы, 35 см
Форма для пиццы, 35 см
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В корзине

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