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Экран для приготовления пиццы«Проотель» алюминий, металлический - фото 1

Экран для приготовления пиццы«Проотель» алюминий, металлический

Артикул: CH-058-357
14 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Диаметр410 мм
  • Вес0,15 кг
  • Материалалюминий
  • Цветсеребряный

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