Характеристики товара
Описание
Фартук изготовлен из прочного материала, устойчив к истиранию и выдерживает многократные стирки. Удобный боковой карман для хранения блокнота или рабочего гаджета, так же регулируемые лямки для комфортной посадки. Легкий и дышащий материал для камфорной работы всю смену.
Для брендирования униформы предлагаем нанесение логотипов и фирменных элементов методом вышивки. Услуга оплачивается отдельно.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина800 мм
- Ширина680 мм
- Материалхлопок
- Цветчерный
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет