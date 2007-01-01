Характеристики товара
Описание
Фартук изготовлен из прочного и плотного материала, который хорошо сохраняет форму и защищает от промокания. Регулируемые лямки для удобства посадки, а так же боковой и верхний карманы для принадлежностей. Фартук предназначен для повседневного использования. Стирка изделия 30 градусов без отжима, после стирок проявляются характерные мраморные проблески что придает ему Craft эффект.
Для брендирования униформы предлагаем нанесение логотипов и фирменных элементов методом вышивки. Услуга оплачивается отдельно.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина820 мм
- Ширина680 мм
- Материалканвас
- Цветчерный
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет