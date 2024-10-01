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Нарзанник «Классик» двухступенчатый с чехлом в подарочной коробке, сталь нержавеющая, серебряный - фото 1

Нарзанник «Классик» двухступенчатый с чехлом в подарочной коробке, сталь нержавеющая, серебряный

Артикул: CH-058-782
7 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина185 мм
  • Ширина120 мм
  • Высота46 мм
  • Вес0,418 кг
  • Материалнержавеющая сталь
  • Цветзолотой, серебряный

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