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Сито-конус, сталь нержавеющая, 23 см, металлическая, с ручкой - фото 1

Сито-конус, сталь нержавеющая, 23 см, металлическая, с ручкой

Артикул: CH-058-559
15 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина230 мм
  • Высота50 мм
  • Диаметр80 мм
  • Вес0,45 кг
  • Материалнержавеющая сталь
  • Цветсерый

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